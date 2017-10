Potsdamer Flüchtlingsheim wegen Küchenbrands evakuiert

Wegen eines Küchenbrands ist ein Heim für minderjährige Flüchtlinge in Potsdam evakuiert worden. Alle Bewohner blieben bei dem Feuer am Freitag unverletzt, die Feuerwehr löschte die Flammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Brandort werde von Kriminaltechnikern untersucht, um die Ursache für die Flammen herauszufinden. Kurz vor dem Brandausbruch im ersten Obergeschoss habe eine 17 Jahre alte Bewohnerin dort noch Essen zubereitet, hieß es. Die Bewohner konnten nach dem Feuerwehreinsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Wie viele Flüchtlinge in dem Wohnheim derzeit leben, blieb unklar.

