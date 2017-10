Mutmaßliche Einbrecher verladen Tresor: Festnahme

Drei mutmaßliche Einbrecher wollten in Berlin-Frohnau einen Tresor in ein Auto verladen. Dabei wurden sie beobachtet und konnten festgenommen werden. Ein Polizeikommissar außer Dienst hatte das Trio am Samstagabend in der Straße «Am Querschlag» beim Verladen des Tresors gesehen. Die Männer gaben dann laut Polizei plötzlich das Vorhaben auf und sind mit ihrem Auto weggefahren. Der Beamte informierte seine Kollegen, die den Wagen verfolgten. Sie konnten ihn an der Auffahrt zur Autobahn 111 am Waidmannsluster Damm stoppen. Die zwei 37-jährigen Männer und ein 42-Jähriger wurden festgenommen. Im Auto fanden die Polizisten Einbruchswerkzeuge, Geld und Schmuck. Ob die Gegenstände etwas mit einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Frohnau zu tun haben, war am Sonntag noch unklar.

