Feuerwehrmann auf A24 angefahren und verletzt

Ein Feuerwehrmann ist auf der Autobahn 24 in Brandenburg beim Bilden einer Rettungsgasse angefahren und verletzt worden. Der 37-Jährige war am Freitag zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs, als er vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden Autos am Rücken touchiert wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahrer fuhr danach davon.

Der leicht verletzte Feuerwehrmann wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt, wie es weiter hieß. Der Vorfall ereignete sich im Baustellenbereich zwischen dem Autobahndreieck Wittstock und der Anschlussstelle Herzsprung Richtung Berlin. Dort hatte sich ein Unfall ereignet. Deshalb wollte der Feuerwehrmann die Rettungsgasse bilden.

