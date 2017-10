Überfall auf Theaterbüro: Mitarbeiter eingesperrt

Zwei Männer haben ein Theaterbüro in Berlin-Tiergarten überfallen und einen Mitarbeiter eingeschlossen. Der 47-Jährige ging laut Polizei am Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht in das Büro in der Potsdamer Straße, als ihn das Duo mit Schusswaffen bedrohte. Die beiden Unbekannten forderten Geld, sperrten den Theatermitarbeiter ein und durchsuchten die Büroräume. Sie entkamen danach unerkannt über die Potsdamer Straße in Richtung Lützowstraße. Ob die Männer etwas erbeuten konnten, war nach Polizeiangaben am Sonntag zunächst unklar. Der Überfallene blieb unverletzt und konnte sich selbst befreien.

