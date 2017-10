Bewerbungsfrist für Integrationspreis läuft bald ab

Potsdam (dpa/bb) - Verbände und Initiativen können sich nur noch wenige Tage für den Brandenburgischen Integrationspreis 2017 bewerben. Die Frist läuft am 13. Oktober ab, wie die Integrationsbeauftragte Doris Lemmermeier am Sonntag in Potsdam mitteilte. Die Preisverleihung ist für Januar 2018 geplant. Seit 2008 wird der Preis, der mit einer Gesamtsumme von 5000 Euro dotiert ist, vergeben. Geehrt werden Menschen, die sich in Brandenburg haupt- und ehrenamtlich für die Einbindung von Menschen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft einsetzen. Einzelpersonen, Verbände und Initiativen können sich entweder selbst bewerben oder vorgeschlagen werden.

Letzte Änderung: Sonntag, 1. Oktober 2017 12:50 Uhr

Quelle: dpa

