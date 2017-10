dpa

Umwandlung von Lebenspartnerschaft in Ehe kostenlos

Homosexuelle Paare in Brandenburg müssen für die Umwandlung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft in eine Ehe bis auf wenige Ausnahmen nichts bezahlen. Das Land werde den Standesämtern die Gebühren in Höhe von 30 Euro erstatten, wie es in einer Antwort des Innenministeriums in Potsdam auf eine mündliche Anfrage der Links-Fraktion im Landtag heißt, die sie am Sonntag veröffentlichte. Keine Gebühren entstehen demnach, wenn die Umwandlung im Standesamt zu den regulären Öffnungszeiten erfolgt oder wenn ein Partner lebensbedrohlich erkrankt ist. Soll die Umwandlung außerhalb des Standesamtes oder außerhalb der regulären Öffnungszeiten sein, dann fallen für Paare die entstehenden Mehrkosten an.

Am Sonntag trat die «Ehe für alle» in Kraft. Seit 2001 konnten gleichgeschlechtliche Paare bislang nur eine Lebenspartnerschaft amtlich eintragen lassen - nun dürfen sie auch heiraten.

