Experte zu Fusion von Siemens-Zugsparte: erhebliche Risiken

Die Fusion der Zugsparte von Siemens mit dem französischen Alstom-Konzern ist nach Experteneinschätzung mit erheblichen Risiken für den Bahnstandort Deutschland verbunden. Das Zusammengehen schwäche vor allem den bislang größten europäischen Schienentechnikhersteller Bombardier, sagte Ronald Pörner, Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, in einem Interview mit der «Welt am Sonntag». Dessen Restrukturierung und die damit verbundene Rettung von Jobs werde dadurch weiter erschwert.

«Weil Bombardier stark vertreten ist auf dem deutschen Markt, muss man sich durchaus Sorgen um den Bahnstandort Deutschland machen», sagte der langjährige Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Bahnindustrie in Deutschland (VDB). Bombardier habe in Deutschland mit 8500 Beschäftigten und acht Standorten wesentlich größere Kapazitäten als Siemens. Die Werke seien allerdings nicht ausgelastet, seit fünf Jahren schreibe die Bahnsparte des kanadischen Bombardier-Konzerns in Deutschland Verluste, machte Pörner deutlich.

«Durch den Zusammenschluss von Siemens und Alstom nimmt der Druck auf Bombardier zu. Ich sehe das mit einer gewissen Sorge", sagte Olivier Höbel, Leiter des IG-Metall-Bezirks Berlin-Brandenburg-Sachsen, der Zeitung. «Allerdings war der Druck schon vorher groß.»

Mit der Fusion ihrer Zugsparten reagieren Siemens und Alstom auf den Wettbewerbsdruck, der nach dem Zusammenschluss der beiden größten chinesischen Zughersteller zum Giganten CRRC massiv gewachsen war.

