Neue Gesichter in der «Ständigen Vertretung»

Serviert werden Kölsch, Sauerbraten und Westalgie: Die «Ständige Vertretung» ist seit 20 Jahren die Adresse für heimwehkranke Rheinländer in Berlin. Jetzt haben die Bonner Gründer aufgehört. Im Sommer haben die Gastronomen Friedel Drautzburg (79) und Harald Grunert (68) das Geschäft an zwei jüngere Unternehmer verkauft, sie bleiben als Berater. Die neuen Betreiber, Jörn Peter Brinkmann (38) und Jan Philipp Bubinger (32), wollen das Konzept belassen. Grunert will sich weiter um die Karnevalsfeiern kümmern, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die «StäV» wurde 1997 eröffnet und hat Ableger in Hannover, Bremen und am Flughafen Köln/Bonn. Wann die geplante Filiale in Schönefeld öffnen kann, konnte Grunert nicht sagen - es gibt schließlich auch noch keinen Termin für den Start des Flughafens.

