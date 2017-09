Testspiel gegen Wegiel: Volleys bezwingen Ex-Trainer Lebedew

Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys kommt bei seiner Saison-Vorbereitung allmählich auf Touren. Nach bisher durchwachsenen Testspielauftritten bezwang die Mannschaft von Trainer Luke Reynolds am Samstag in Legnica den polnischen Spitzenclub Jastrzebski Wegiel mit dem früheren Volley-Coach Mark Lebedew überraschend mit 3:1 (24:26, 25:15, 25:15, 25:20). Sechs Tage zuvor hatten die Volleys bei einem Turnier in der Nähe von Posen im Spiel um Platz drei noch gegen denselben Gegner mit 1:3 verloren.

Die Berliner entschieden die Partie nach dem knapp verlorenem ersten Satz noch mit 15 Blockpunkten und insgesamt zehn Aufschlagassen für sich. Als erfolgreichster Punktesammler trumpfte beim Sieger der australische Diagonalangreifer Paul Carroll auf.

Die Volleys beenden ihre Vorbereitungsphase am Montag und Dienstag mit zwei Testspielen gegen den Bundesliga-Rivalen SVG Lüneburg im Sportforum Hohenschönhausen. Sein erstes Pflichtspiel hat der deutsche Meister in Hannover am 8. Oktober im Supercup gegen Pokalsieger VfB Friedrichshafen. Sechs Tage später geht es zum Bundesliga-Auftakt bei den SWD powervolleys Düren.

Quelle: dpa

