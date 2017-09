Netzhoppers gewinnen Testspiel gegen Middelfart aus Dänemark

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Volleyball-Bundesliga ein Testspiel gegen Dänemarks Erstligisten Middelfart VK mit 3:0 (25:22, 25:21, 25:14) gewonnen. In einem vorab vereinbarten vierten Satz setzten sich die Brandenburger zudem mit 25:18 durch. Filip Gavenda war am Samstag vor rund 120 Zuschauern in der Softline Arena von Storkow der beste Angreifer im Team von Trainer Mirko Culic. In der starken Annahme überzeugte bei den Netzhoppers insbesondere Routinier Björn Andrae.

Wenig zufrieden zeigte sich Culic hingegen mit der Blockabwehr. «Zu selten haben wir den Doppelblock hinbekommen, da haben wir nicht gut ausgesehen», bemängelte der Netzhoppers-Coach. Ihre Generalprobe für den Bundesliga-Auftakt bestreiten die Netzhoppers am 11. Oktober gegen Victoria Walbrzych aus Polen. Das erste Bundesligaspiel folgt für die Mannschaft nur drei Tage später beim TV Rottenburg.

Letzte Änderung: Samstag, 30. September 2017 18:00 Uhr

Quelle: dpa

