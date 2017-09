dpa

16-Jähriger überfällt Schreibwarenladen

Ein Jugendlicher hat in Berlin-Lichterfelde einen Schreibwarenladen überfallen und Bargeld erbeutet. Ein Zeuge konnte ihn nach einer Verfolgungsjagd überwältigen. Der 16-Jährige war laut Polizei am Samstagmittag maskiert in dem Geschäft in der Lindenstraße aufgetaucht. Er hatte einen 65-jährigen Mitarbeiter mit einer vermeintlichen Schusswaffe bedroht und forderte Bargeld, das ihm der Angestellte gab. Als der junge Mann mit der Beute über den Ostpreußendamm flüchtete, wurde er von einem 36-jährigen Zeugen beobachtet. Der Mann verfolgte den mutmaßlichen Räuber zu Fuß bis in die Mühlenstraße. Dort konnte er ihn überwältigen und festhalten, bis die alarmierte Polizei kam. Der Ladenmitarbeiter blieb unverletzt.

Quelle: dpa

