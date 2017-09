dpa

Bus fährt gegen Baum: Zwei Menschen verletzt

Ein Linienbus ist in Berlin-Weißensee gegen einen Baum gefahren. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Der Bus war laut Polizei am Samstagmorgen mit zwei Fahrgästen unterwegs. In der Rennbahnstraße kurz vor der Roelckestraße kam der Bus von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum am Straßenrand. Der 62-jährige Busfahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Einer der beiden Fahrgäste zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort versorgt. Der andere Fahrgast blieb unverletzt. Die Polizei vermutete als Unfallursache gesundheitliche Gründe beim Fahrer.

Quelle: dpa

