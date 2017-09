dpa

Union stoppt Negativtrend mit zweitem Sieg: 2:1 in Aue

Der 1. FC Union Berlin hat mit dem zweiten Sieg nacheinander seinen Negativtrend in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt. Die «Eisernen» setzten sich am Samstag beim FC Erzgebirge Aue mit 2:1 (0:0) durch. Marcel Hartel in der 55. Minute und Sebastian Polter (70.) erzielten die Tore für die Gäste. Das schnelle Anschlusstor durch Sören Bertram (72.) blieb ohne Wirkung. Für Aue war es die erste Niederlage nach zuvor zwei Siegen. Union hatte zuletzt mit einem 5:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern den ersten Sieg nach fünf Partien gefeiert. Union kommt nun auf 15 Punkte, Aue bleibt bei 13 Zählern.

Letzte Änderung: Samstag, 30. September 2017 15:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen