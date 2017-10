dpa

Union geht nach Sieg optimistisch in die Länderspielpause

Union Berlin ist wieder in der Spur. Der 2:1-Erfolg in Aue brachte den zweiten Sieg in Folge und den zweiten Auswärtssieg in dieser Spielzeit. In der punktspielfreien Zeit werden vor allem Spieler der zweiten Reihe in zwei Testspielen zu Spielpraxis kommen.

Berlin (dpa/bb) - Das Tal der Trauer ist nach zwischenzeitlich fünf Spieltagen ohne Sieg durchschritten: Mit dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin ist nach zwei Siegen in Serie wieder zu rechnen. Am Samstag machten die Hauptstädter nach dem 5:0 über Kaiserslautern durch das etwas glückliche 2:1 bei Erzgebirge Aue innerhalb von sechs Tagen den zweiten Dreier.

«Wir haben taktisch ein überragendes Spiel gemacht. Das haben wir so in dieser Saison auswärts noch nicht gezeigt», freute sich der an beiden Treffern beteiligte Angreifer Sebastian Polter. Auch wenn es für Trainer Jens Keller nur ein «kleiner Schritt» war, sind die «Eisernen» den Aufstiegsrängen - Tabellenplatz fünf vor den Sonntagsspielen - wieder ein Stück näher gekommen.

«Es ist unheimlich wichtig, dass wir in die Länderspielpause mit zwei Siegen gegangen sind», sagte Keller. «Das ist für das Selbstbewusstsein, die Köpfe und den ganzen Verein gut».

Am Dienstag und Donnerstag stehen zwei Testspiele auf dem Programm. Zunächst spielt Union anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Berlin-Liga im Helmut-Schleusener-Stadion in Spandau gegen eine Auswahl der höchsten Berliner Spielklasse. Zwei Tage später kommt der weißrussische Pokalsieger Dinamo Brest ins Stadion An der Alten Försterei. In beiden Begegnungen sollen in erster Linie Spieler der zweiten Reihe zum Einsatz kommen. In Aue hatte Keller derselben Startelf wie beim Kantersieg gegen den FCK vertraut. Der erneut für die U21 des DFB nominierte Mittelfeldmann Marcel Hartel (55.) und Polter (71.) brachten die Gäste mit zwei Kopfballtoren auf die Siegerstraße. Auf der Stadionbaustelle von Aue kamen die Erzgebirgler vor 9450 Zuschauern durch den Anschlusstreffer von Sören Bertram (73.) noch auf 1:2 heran.

