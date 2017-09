Drei verletzte Rollerfahrer bei Unfällen in Berlin

Bei mehreren Verkehrsunfällen in Berlin sind drei Motorrollerfahrer verletzt worden. Sie mussten im Krankenhaus versorgt werden. Die Autofahrer bleiben jeweils unverletzt.

Nach Polizeiangaben hatte eine 77 Jahre alte Autofahrerin am Freitagnachmittag in Wilmersdorf beim Abbiegen vom Hohenzollerndamm in die Bundesallee einen Rollerfahrer übersehen und angefahren. Der 54-Jährige wurde schwer verletzt. Zur gleichen Zeit fuhr in Ruhleben eine 68-Jährige mit ihrem Wagen auf der Busspur der Charlottenburger Chaussee in Richtung Spandau. Kurz vor der Kreuzung zur Ruhlebener Straße wechselte sie nach links und übersah eine Rollerfahrerin neben ihr. Es kam zum Zusammenstoß. Die 43-jährige Frau auf dem Roller wurde an Rumpf und Armen verletzt.