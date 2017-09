dpa

Mord an Rentnerin in Cottbus: Prozess gegen Mann beginnt

Zehn Monate nach dem gewaltsamen Tod einer Rentnerin in Cottbus beginnt der Mordprozess gegen einen jungen Mann. Der erste Verhandlungstermin ist am Freitag (6. Oktober, 10.00 Uhr) geplant, wie das Landgericht Cottbus auf seiner Internetseite ankündigte. Die 82-Jährige wurde im Dezember 2016 tot in ihrer Wohnung entdeckt, nachdem sie nicht bei einer Weihnachtsfeier früherer Arbeitskollegen erschienen war. Der Tatverdächtige war damals 17 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Frau ermordet zu haben, um danach Geld oder wertvolle Gegenstände zu erbeuten.

Der Tod der Rentnerin hatte in Cottbus großes Entsetzen ausgelöst. Die Stadt hatte nach der Festnahme des jungen Mannes im März öffentlich appelliert, Ruhe zu bewahren. Hintergrund ist seine syrische Staatsangehörigkeit. In die Freude über den Ermittlungserfolg mische sich die Sorge, «dass nun alle in Cottbus lebenden Ausländer unter Generalverdacht gestellt werden», hatte es damals geheißen. Der Tatverdächtige kam früheren Angaben der Ermittler zufolge 2015 in Begleitung eines Vormunds nach Deutschland.

Das Landgericht hat für den Prozess wegen Mordes und Raubes mit Todesfolge weitere Verhandlungstermine bis Mitte Januar 2018 geplant.

