Autofahrer rammt Litfaßsäule und wird schwer verletzt

Ein Autofahrer hat in Berlin-Britz eine Litfaßsäule gerammt und auf dem Wagendach mitgerissen. Der 55-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Nach Polizeiangaben war der 55-Jährige am Samstagmorgen auf dem Britzer Damm in Richtung Alt-Buckow unterwegs. Plötzlich kam der Wagen von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Litfaßsäule. Diese kippte auf das Autodach und wurde mehrere Meter mitgeschleift.

Der Wagen fuhr dennoch weiter, durchbrach eine Hecke an einem Wohnhaus und kam im Vorgarten zum Stehen. Erst hier kippte die Säule vom Dach herunter. Ein Busfahrer der BVG sowie seine Fahrgäste hatten den Unfall gesehen und Erste Hilfe geleistet. Der 55-Jährige wurde mit schweren Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Als Unfallursache vermutet die Polizei gesundheitliche Probleme des Fahrers.

Letzte Änderung: Samstag, 30. September 2017 12:30 Uhr

Quelle: dpa

