Zwei Männer überfallen einen Supermarkt mit Schusswaffe

Zwei Unbekannte haben in Berlin-Mariendorf einen Supermarkt überfallen und Geld erbeutet. Das Duo hatte laut Polizei am Freitagabend kurz vor Ladenschluss das Geschäft in der Lankwitzer Straße betreten. Als der letzte Kunde den Supermarkt verlassen hatte, forderte einer der Männer von einer 40-jährigen Kassiererin das Geld aus den Kassen. Sein Komplize bedrohte gleichzeitig eine zweite Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe. Er zwang die 58-Jährige, weiteres Geld und Zigaretten aus einem Büro herauszugeben. Die mutmaßlichen Räuber konnten mit der Beute unerkannt flüchten. Beide Angestellten blieben unverletzt.

Letzte Änderung: Samstag, 30. September 2017 12:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen