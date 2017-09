Ein Kilogramm Haschisch gefunden: Polizei nimmt Dealer fest

Polizisten haben einen mutmaßlichen Drogendealer in Berlin-Kreuzberg festgenommen und rund ein Kilogramm Haschisch sichergestellt. Die Beamten waren laut Polizei am Freitagabend im Park am Gleisdreieck an der Yorckstraße auf Streife unterwegs. Direkt am Parkzugang saßen mehrere Männer auf einer Bank. Einer von ihnen warf eine Tüte ins Gebüsch, als er die Polizisten sah. Die Beamten nahmen die Tüte und fanden dort rund ein Kilogramm Haschisch. Als sie den 28-jährigen untersuchten, ließ er noch verschreibungspflichtige Medikamente fallen. Der mutmaßliche Drogendealer wurde festgenommen und der Kriminalpolizei übergeben. Das Haschisch und die Medikamente wurden sichergestellt.

Letzte Änderung: Samstag, 30. September 2017 11:40 Uhr

Quelle: dpa

