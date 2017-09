SPD-Kulturexpertin Högl: Neue Debatte über Einheitsdenkmal

Eigentlich sollte es 2009 schon zum 20. Jahrestag des Mauerfalls stehen. Aber noch immer ist vom Einheitsdenkmal nichts in Sicht. Soll jetzt nochmal alles auf Null?

Das Denkmal soll an die friedliche Revolution in der DDR und die Wiedergewinnung der Deutschen Einheit erinnern. Unter dem Namen «Bürger in Bewegung» ist es in Form einer riesigen begehbaren Waage geplant. Wenn sich genügend Menschen auf einer Seite zusammenfinden, neigt sie sich sanft in Richtung Boden. Im Inneren steht der Slogan: «Wir sind das Volk, wir sind ein Volk.»