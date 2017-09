Staatsoper wird wiedereröffnet: Konzert am Bebelplatz

Mit einem Konzert am Bebelplatz startet die Staatsoper Unter den Linden heute ihre Feiern zur Wiedereröffnung des historischen Hauses. Zum Auftakt des «Präludiums» dirigiert Daniel Barenboim Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie unter freiem Himmel.

Das sanierte Opernhaus wird am Tag der Deutschen Einheit am Dienstag eröffnet. Dann inszeniert Intendant Jürgen Flimm «Szenen aus Goethes Faust» von Robert Schumann. Geplant sind an neun Tagen auch Auftritte der Wiener Philharmoniker mit dem Dirigenten Zubin Mehta.