Nach Sieg gegen Lautern: Union Berlin will in Aue nachlegen

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin will nach dem spektakulären 5:0-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern bei Erzgebirge Aue ebenfalls punkten. «Wir müssen auf jeden Fall nachlegen, sonst hat der Sieg gegen Lautern nichts gebracht», sagt der defensive Mittelfeldmann Grischa Prömel vor der Partie (13.00 Uhr/Sky) im Erzgebirge. Union-Trainer Jens Keller ist sich bewusst, dass sein Team in Aue mehr Gegenwehr zu erwarten hat als gegen die Lauterer. «Es wird ein ganz schweres Spiel, darauf müssen wir uns einstellen», meinte der Coach. Mit einem Sieg würden die Köpenicker in der Tabelle an Aue vorbeiziehen.

