«Ehe für alle»: Erste schwule und lesbische Paare heiraten

In Berlin wird am Sonntag die bundesweit erste gleichgeschlechtliche Ehe geschlossen. Mit der Trauung des Paars Karl Kreile und Bodo Mende um 9.30 Uhr am Rathaus Schöneberg wird die «Ehe für alle» eingeläutet, die im Sommer beschlossen wurde und am 1. Oktober in Kraft tritt. Damit können schwule und lesbische Paare genau wie heterosexuelle Paare mit allen Rechten und Pflichten heiraten. Neun gleichgeschlechtliche Paare wollen diesen Schritt am Sonntag in Berlin wagen oder ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen.

Neben dem Standesamt im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, das Mende und Kreile traut, öffnet nur das Standesamt Kreuzberg. Acht Paare geben sich dort das Ja-Wort. Einem davon spendieren die Berliner Grünen-Fraktionsvorsitzenden Antje Kapek und Silke Gebel öffentlich eine Hochzeitstorte, die um 11.00 Uhr überreicht wird - zuvor durften sich Paare darum bewerben. Weitere Trauungen homosexueller Paare gibt es ab der kommenden Woche in ganz Berlin.

Letzte Änderung: Samstag, 30. September 2017 01:40 Uhr

Quelle: dpa

