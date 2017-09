Eastside startet mit Auswärtssieg

Die Tischtennis-Damen von Triplesieger TTC Berlin Eastside sind am Freitagabend mit einem 6:2-Auswärtssieg bei Vizemeister DJK Kolbermoor in die Bundesligasaison 2017/18 gestartet. Beide Teams konnten auf Grund mehrerer Ausfälle nicht in ihrer nominell stärksten Besetzung antreten, sodass TTC-Manager Andreas Hain zuvor die Gäste in der Außenseiter-Rolle sah.

Nachdem Eastside das vom Verlegenheits-Doppel Krittwika Roy/Irina Palina bestrittene Auftakt-Doppel verloren hatte, schafften die Hauptstädterinnen durch drei Siege von Xiaona Shan/Georgina Pota und zwei Einzelsiege von Shan und Pota bis zur Pause einen 3:1-Vorsprung, den sie auch in den folgenden drei Einzelpartien des unteren und oberen Paarkreuzes behaupten und ausbauen konnten. Für die weiteren Eastside-Punkte sorgten Krittwika Roy, Shan und Pota.

Bereits am Sonntag ist der TTC in heimischer Halle erneut im Einsatz, wenn der Titelverteidiger in der Champions League im Gruppenspiel den tschechischen Club SKST Hodonin empfängt.

Letzte Änderung: Freitag, 29. September 2017 22:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen