Preetz: Deutscher Europapokal-Ausrutscher war «Ausnahme»

Geschäftsführer Michael Preetz von Hertha BSC sieht den schlechten Europapokal-Auftritt der deutschen Teams als einmaligen Ausrutscher. «Es ist kein Spieltag, an dem sich die deutschen Clubs international mit Ruhm bekleckert haben. Das gilt für uns alle», sagte Preetz am Freitag, nachdem alle sechs Bundesligavereine unter der Woche verloren hatten. «Trotzdem glaube ich, dass wir das nicht mehr so schnell erleben werden. Ich setze darauf, dass das eine Ausnahme war und dass das am nächsten Spieltag in Champions League und Europa League dann deutlich anders aussehen wird.»

Hertha hatte am Donnerstagabend in der Europa League 0:1 beim schwedischen Club Östersunds FK verloren. Der FC Bayern München, nächster Bundesligagegner am Sonntag (15.30 Uhr/Sky), kassierte bei Paris Saint-Germain mit 0:3 eine bittere Pleite. Auch Borussia Dortmund, RB Leipzig, der 1. FC Köln und 1899 Hoffenheim unterlagen international.

