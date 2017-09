dpa

Polizei fahndet mit Fotos nach mutmaßlichem Schläger

Mehr als ein Jahr nach einer Gewalttat in Berlin-Reinickendorf sucht die Polizei mit Fotos nach einem Verdächtigen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll der Mann im Mai 2016 in der Provinzstraße einen 58-Jährigen schwer verletzt haben.

Der Gesuchte soll das Opfer nach einem Streit in der Provinzstraße ins Gesicht geschlagen haben. Als dieser zu Boden ging, sollen der Mann und seine Begleitung ihn getreten haben. Der 58-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden.

Zeugen erkannten die mutmaßlichen Täter am Tag nach der Tat wieder und hielten die Frau bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mann flüchtete, konnte aber von den Zeugen fotografiert werden. Der Mann ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, hat kurze, dunkle Haare und eine sportliche Figur. An Armen und Beinen hat er große Tätowierungen.

Die 31-jährige Frau konnte damals festgenommen werden. Sie macht keine Angaben zu ihrem Begleiter.

