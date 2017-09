Grenzüberschreitende Buslinie wird fortgesetzt

Die grenzüberschreitende Buslinie zwischen Frankfurt (Oder) und dem polnischen Slubice wird es weiterhin geben. Die Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt und die polnische Gemeinde hätten sich dazu verständigt, teilte die Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) am Freitag mit. Der bestehende Vertrag wäre eigentlich Ende September ausgelaufen, nun gelte er ein weiteres Jahr. Die Buslinie gehöre zu den am stärksten frequentierte Linien im Frankfurter Stadtverkehr und wurde 2012 in Betrieb genommen.

Letzte Änderung: Freitag, 29. September 2017 17:00 Uhr

Quelle: dpa

