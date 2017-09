dpa

Stadt Forst schränkt Alkoholverbot ein

Forst (dpa/bb) - Nach Beschwerden durch den Landkreis und Gerichtsentscheidungen schränkt die Kleinstadt Forst (Spree-Neiße) ihr Alkoholverbot in Teilen der Innenstadt deutlich ein. In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung wurde am Freitag mehrheitlich beschlossen, den Passus zum Alkoholverbot in der Stadtordnung zu ändern. Demnach soll es künftig nicht mehr an 365 Tagen, sondern von April bis Ende Oktober gelten, und auch nicht mehr den ganzen Tag, sondern von 18 bis 24 Uhr.

Hintergrund des Alkoholverbots in einigen Straßen sind wiederholte Trinkgelage gewesen. Der Landkreis Spree-Neiße und auch mehrere Gerichte hatten das 2015 eingeführte Alkoholverbot dann später als zu weitgehend beanstandet.

Letzte Änderung: Freitag, 29. September 2017 17:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen