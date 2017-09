dpa

Umfrage: Innere Einheit noch längst nicht da

Das Zusammenwachsen der Deutschen in Ost und West ist nach einer aktuellen Umfrage seit 2011 nur einen Mini-Schritt vorangekommen. In der Befragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa sagte nur jeder Zweite, die Menschen seien 27 Jahre nach der Deutschen Einheit zu einem Volk zusammengewachsen. Im September 2011 lag dieser Wert bei 47 Prozent. Aktuell betonten 46 Prozent, das Trennende überwiege noch (2011: 50 Prozent). Vier Prozent antworteten mit «weiß nicht». Zwischen dem 13. und 21. September wurden bundesweit 1037 Menschen befragt. Die Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur hatte die Umfrage in Auftrag gegeben. Geschäftsführerin Anna Kaminsky sagte, «die innere Einheit kommt nicht von heute auf morgen, aber sie kommt.»

Letzte Änderung: Freitag, 29. September 2017 15:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen