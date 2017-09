dpa

Mähdrescher brennt: Halbe Millionen Euro Schaden

Bei Mäharbeiten ist in Nauen (Landkreis Havelland) ein Mähdrescher in Brand geraten. Der Schaden beläuft sich auf eine halbe Millionen Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Aus dem Motorraum des Fahrzeugs schlugen am Donnerstag auf einmal Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Mähdrescher wurde allerdings so stark beschädigt, dass er nicht mehr einsatzfähig ist. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Letzte Änderung: Freitag, 29. September 2017 15:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen