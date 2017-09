Trauer um früheren Eishockey-Manager Lorenz Funk senior

Die Eisbären Berlin trauern um ihren früheren Manager Lorenz Funk senior. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Freitag mitteilte, verstarb der 70-Jährige nach langem Krebsleiden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. «Die Nachricht war ziemlich heftig. Ich habe es erst vor einer halben Stunde erfahren», sagte Eisbären-Manager Peter John Lee der Deutschen Presse-Agentur.

Der frühere deutsche Eishockey-Nationalspieler Funk war von 1991 bis 2000 für die Eisbären tätig. «Wir sind sehr dankbar, was er für uns gemacht hat. Ich bin sehr glücklich, dass ich ihn in Berlin kennenlernen durfte. Er war mit seinem ganzen Herzen beim Eishockey», sagte Lee. Funk absolvierte insgesamt 225 Spiele für das DEB-Team, nahm an 13 Weltmeisterschaften sowie drei Olympischen Spielen teil.