Bürgermeister-Abwahl in Forst wird wahrscheinlicher

Als jüngster Bürgermeister in Brandenburg startete Philipp Wesemann (SPD) 2015 im Forster Rathaus. Nun könnte ihm eine Abwahl drohen.

Forst (dpa/bb) - Ein Bürgerentscheid zur Abwahl des Forster Bürgermeisters Philipp Wesemann (SPD) wird wahrscheinlicher. Ein Vertreter der Links-Fraktion reichte am Freitag in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung in der südbrandenburgischen Kleinstadt einen entsprechenden Antrag ein, über den die Stadtverordneten in einer weiteren Sitzung aber noch entscheiden müssen.