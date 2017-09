Bürgerentscheid über Bürgermeister-Abwahl in Forst beantragt

Forst (dpa/bb) – In der südbrandenburgischen Kleinstadt Forst (Spree-Neiße) könnte es einen Bürgerentscheid zur Abwahl des Bürgermeisters Philipp Wesemann (SPD) geben. Ein Vertreter der Links-Fraktion reichte am Freitag in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung einen entsprechenden Antrag ein, über den die Parlamentarier in einer weiteren Sitzung aber noch entscheiden müssen. Der Antrag, der die Einleitung des Bürgerentscheids zum Ziel hat, wurde von 22 Stadtverordneten unterschrieben. Insgesamt besteht die Versammmlung aus 28 Stadtverordneten plus einem Sitz für den Bürgermeister. Hintergrund des Antrags ist, dass Wesemann schon seit längerer Zeit krank ist und seine Amtsgeschäfte deshalb nicht wahrnehmen kann.

Letzte Änderung: Freitag, 29. September 2017 14:40 Uhr

Quelle: dpa

