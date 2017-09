Dorf- und Erntefest 2018 läuft in Neuzelle

Das nächste Brandenburger Dorf- und Erntefest wird im September 2018 in Neuzelle (Oder-Spree) gefeiert. Landwirtschaft und dörfliches Leben prägten die Region in Ostbrandenburg an der deutsch-polnischen Grenze, sagte Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Freitag bei der Bekanntgabe der Juryentscheidung. In dem Ort seien zahlreiche Vereine aktiv. Zur Grünen Woche im Januar werden erste Programmpunkte veröffentlicht.

Bundesweit ist Neuzelle unter anderem durch das Zisterzienser-Kloster bekannt, das im kommenden Jahr 750 Jahre alt wird. Außerdem ist der nahe Naturpark Schlaubetal ein beliebtes Touristenziel.

Letzte Änderung: Freitag, 29. September 2017 14:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen