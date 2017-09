Herthas Plattenhardt verlängert vorzeitig Vertrag

Fußball-Nationalspieler Marvin Plattenhardt hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC vorzeitig verlängert. Dies teilte der Verein am Freitag nach der Rückkehr des mit 0:1 verlorenen Europa-League-Spiels beim schwedischen Club Östersunds FK mit. Über die Laufzeit des neuen Kontraktes machte Hertha keine Angaben. Plattenhardts vorheriger Vertrag war bis 2020 datiert. «Der große Wert von Marvin Plattenhardt ist für Hertha BSC hinlänglich bekannt. Er hat sich in den vergangenen Jahren super entwickelt, ist zum Nationalspieler gereift», sagte Manager Michael Preetz.

«Man kann schon sagen, dass ich inzwischen in Berlin zu Hause bin. Der Verein ist super, die Stadt ist top. Ich fühle mich hier sehr wohl und habe alles, was ich brauche», kommentierte der Linksverteidiger die Verlängerung. Der 25-Jährige ist nach Vedad Ibisevic, Salomon Kalou, Mitchell Weiser und Niklas Stark der nächste Leistungsträger, den die Hertha längerfristig an sich bindet.