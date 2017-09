Einheitstag in Berlin: Fest am Brandenburger Tor

Euphorie und Glückstränen: Vor 27 Jahren feierte Deutschland die Wiedervereinigung. Auch in diesem Jahr gibt es Feste zum Einheitstag - aber auch Nachdenkliches.

Berlin (dpa/bb) - Zum Tag der Deutschen Einheit hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) appelliert, sich den Feinden der Demokratie und ihrem Hass entgegenzustellen. «Zusammen sind und bleiben wir nur dann Deutschland, wenn wir weiterhin gemeinsam für unsere Werte einstehen...», teilte Müller am Freitag anlässlich des Einheitstages am 3. Oktober mit. Freiheit und Demokratie müssten gegen «Gegner im Inneren» verteidigt werden, betonte Müller mit Blick auf die AfD.

In der Hauptstadt werden zu dem traditionellen Einheitsfest am Brandenburger Tor von Sonntag (ab 14.00 Uhr) an bis zum Abend des 3. Oktober Hunderttausende Besucher erwartet. Laut Veranstalter werden auf der Festmeile Musik auf mehreren Bühnen, Kulinarisches, Sport und Spiel geboten. Einer der Höhepunkte soll ein musikalisches Festival am Montag (ab 14.00 Uhr) werden, das die kulturelle Vielfalt Deutschlands zeige. Künstler wie Mark Forster, Glasperlenspiel und die Lochis werden erwartet.