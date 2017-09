dpa

Einheitstag: Fest am Brandenburger Tor

Berlin feiert den Tag der Deutschen Einheit mit einem Fest am Brandenburger Tor. Hunderttausende Besucher werden erwartet, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Vom Sonntag bis zum 3. Oktober am Dienstag werden auf der Festmeile Musik auf mehreren Bühnen, Kulinarisches, Sport und Spiel geboten, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Einer der Höhepunkte soll ein musikalisches Festival am Montag (ab 14.00 Uhr) werden, das die kulturelle Vielfalt Deutschlands zeige. Künstler wie Mark Forster, Glasperlenspiel und die Lochis werden erwartet.

Die zentrale Feier zum 27. Jahrestag der Deutschen Einheit richtet Rheinland-Pfalz aus. Es ist immer das Land zuständig, das gerade den Präsidenten im Bundesrat stellt. In Mainz wird auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) symbolisch den Staffelstab für die Bundesratspräsidentschaft an den Berliner Regierungschef Michael Müller (SPD) übergeben.

Außer Müller ist Berlin mit zehn Ehrenamtlichen aus der Hauptstadt bei dem Fest unter dem Motto «Zusammen sind wir Deutschland» vertreten.

