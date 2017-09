dpa

Immer weniger ältere Menschen in Brandenburg wohnen alleine

Immer weniger ältere Menschen in Brandenburg leben alleine: 64,8 Prozent der Menschen im Rentenalter, die in Privathaushalten lebten, wohnten 2016 mit einem Partner zusammen. 1996 waren es nur knapp mehr als die Hälfte, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag zum Internationalen Tag der älteren Menschen am 1. Oktober mitteilte.

In Brandenburg lebten 2016 rund 559 000 Menschen im Rentenalter. Etwa ein Drittel von ihnen wohnten alleine, fünf Prozent gemeinsam mit anderen Personen, aber ohne Partner. Brandenburg liegt damit im Schnitt: In ganz Deutschland lebten 62 Prozent der über 65-Jährigen mit einem Partner, rund jeder Dritte alleine.

Die Lebenssituationen von Männern und Frauen sind unterschiedlich: Während 40,6 Prozent aller Brandenburgerinnen über 65 alleine leben, waren es bei den Männern nur 17 Prozent.

