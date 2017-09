Brandenburger Zierke Vorsitzender der SPD-Landesgruppe Ost

Der Brandenburger Stefan Zierke bleibt Vorsitzender der Landesgruppe Ost der SPD-Bundestagsfraktion. Er wurde ohne Gegenstimme bestätigt. Stellvertreter seien Elisabeth Kaiser aus Thüringen und der Berliner Klaus Mindrup, teilte die Landesgruppe am Freitag mit. Zu ihr gehören 21 ostdeutsche SPD-Bundestagsabgeordnete. Die Probleme in Ostdeutschland würden klar benannt und Lösungen angeboten, betonte Zierke. In der Opposition sei das die Kernaufgabe.

Der 47-Jährige geht in die zweite Legislaturperiode und leitet die Landesgruppe Ost seit 2015. Der gelernte Werkzeugmacher und studierte Touristikfachwirt vertritt den Wahlkreis 57 (Uckermark-Barnim). Die Landesgruppe Ost vertritt innerhalb der SPD-Fraktion die Interessen der Abgeordneten aus den neuen Ländern.

