Autoknacker wird auf frischer Tat geschnappt

Ein 21-Jähriger hat in Berlin-Prenzlauer Berg ein geparktes Auto aufgebrochen und ist von einem Zeugen beobachtet worden. Der Mann war laut Polizei am Freitagmorgen in der Straße «Am Friedrichshain» in den Wagen eingestiegen und hatte dabei die Alarmanlage ausgelöst. Ein Anwohner wurde auf ihn aufmerksam. Er beobachtete wie der 21-Jährige am Armaturenbrett hantierte, um ein Navigationsgerät auszubauen. Als die vom Zeugen alarmierten Polizisten eintrafen, war der mutmaßliche Autoknacker noch vor Ort. Er versuchte zu Fuß zu fliehen, konnte jedoch festgenommen werden.

Letzte Änderung: Freitag, 29. September 2017 11:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen