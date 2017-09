Eisbären mit frischem Schwung ins Prestigeduell

Die Eisbären Berlin gehen nach dem fünften Sieg im siebten Spiel zuversichtlich ins Prestigeduell am Sonntag (14.00 Uhr) gegen die Adler Mannheim. «Wir haben die meiste Zeit wirklich gut gespielt und konnten ein schweres Spiel gewinnen», sagte Torhüter Marvin Cüpper nach dem 3:2-Sieg beim ERC Ingolstadt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Den Schwung des Erfolgs sollen nun die Mannheimer zu spüren bekommen.

Zwischen den beiden erfolgreichsten Clubs seit der Gründung der DEL - nach 1994 gingen sieben Titel nach Berlin und sechs nach Mannheim - herrscht traditionell eine leidenschaftliche Rivalität. Besonders reizvoll ist das das Kräftemessen gegen Mannheim für Eisbären-Verteidiger Danny Richmond. Der 33 Jahre alte US-Amerikaner hatte schließlich drei Jahre in Mannheim gespielt, bevor er im Sommer in die Hauptstadt wechselte. «Als ich für Mannheim gespielt habe, hat es immer Spaß gemacht, nach Berlin zu kommen», sagte er: «Die Spiele hier hatten immer eine besondere Energie, und nun freue ich mich darauf, sie von der anderen Seite zu erleben.»

Gegen seinen Ex-Club erwartet Richmond ein «hart umkämpftes Spiel». Er habe «großen Respekt» vor seinen früheren Mitspielern. «Sie sind eine gute Mannschaft, aber das sind wir auch», meinte der Routinier. An der aktuellen Stärke der Berliner hat der Neuzugang gehörigen Anteil: Mit einem Tor und sechs Vorlagen ist Richmond Topscorer seines Teams. Zum Sieg in Ingolstadt trug auch Torhüter Cüpper mit einer starken Leistung bei. Weil Stammkeeper Petri Vehanen pausieren durfte, war der 23-Jährige zu seinem ersten Saisoneinsatz von Beginn an gekommen.