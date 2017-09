Rücktritt in der Bildungskrise: Kurth nennt private Gründe

Angesichts des Lehrermangels steht die sächsische Kultusministerin schon lange in der Kritik. Nun reicht Brunhild Kurth ihren Rücktritt ein. Aus rein privaten Gründen, wie sie sagt.

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) ist zurückgetreten. Am Freitagmorgen habe sie ihm ihren Entschluss, künftig nur noch für ihre Familie da sein zu wollen, mitgeteilt, sagte Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU). Dass sie nicht die gesamte Legislaturperiode zur Verfügung stehen würde, hätte sie ihm bereits frühzeitig mitgeteilt. «Daher kommt der Schritt für mich grundsätzlich nicht überraschend.»

Wer sie kenne, wisse, dass sie nicht hinwerfe, schrieb Kurth, die seit langem wegen des Lehrermangels in der Kritik stand, in ihrem Blog. Und sie «gehe auch nicht im Groll». «Aber jetzt ist es für mich Zeit zu gehen. Es sind allein persönliche Gründe, die mich zu diesem Schritt bewegen.» Kurth war seit 2012 Kultusministerin in Sachsen.