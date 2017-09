Geteiltes Echo auf Rücktritt Kurths

Seit langem ist die Bildungspolitik ein Problem in Sachsen. Schon der Vorgänger von Brunhild Kurth schmiss wegen des sich abzeichnenden Lehrermangels hin. Nun tritt auch sie zurück. Das Echo darauf ist geteilt.

Kurth habe in schwierigen Zeiten keine leichte Aufgabe übernommen und «sich mit größter Energie und Leidenschaft für die sächsischen Schulen und die Bildung im Land stark gemacht», sagte Tillich.

«Trotz aller Unterschiede in der Bildungspolitik haben wir gemeinsam versucht, die Probleme an Sachsens Schulen zu lösen», sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Panter. Der Rücktritt löse aber keine Probleme. «Die Nachfolgerin oder der Nachfolger muss alle nötigen Instrumente an die Hand bekommen, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen.»