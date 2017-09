dpa

Demokratie gegen «Gegner im Inneren» stärken

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat dazu aufgerufen, Freiheit und Demokratie gegen «Gegner im Inneren» zu verteidigen. Alle Demokraten müssten Gesicht zeigen und sich den populistischen Kräften entgegenstellen, die jetzt auch im Bundestag vertreten seien, sagte Müller am Freitag zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. In Anspielung auf die AfD betonte der SPD-Politiker, Populisten nutzten die Möglichkeiten der Gesellschaftsordnung, um Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus und Rassismus zu verbreiten.

Die Einheit gründe auf dem Wunsch der Ostdeutschen nach Freiheit. Dies sei Antrieb für die friedliche Revolution gewesen, die dann 1990 zur Einheit führte, so Müller. An diese Werte zu erinnern, sei auch Mahnung, «unser freiheitliches Staatswesen» zu verteidigen. Das gelte gerade auch für Berlin als deutsche Hauptstadt. Sie begreife sich als Stadt der Freiheit, in der die Spuren deutscher Diktatur nach wie vor präsent seien, betonte der Regierende Bürgermeister.

Letzte Änderung: Freitag, 29. September 2017 10:51 Uhr

Quelle: dpa

