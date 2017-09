dpa

Wechselhaftes Wetter in Berlin und Brandenburg

Wer am - für viele - verlängerten Wochenende einen Ausflug plant, startet am besten schon Samstag. Denn dann soll es noch freundlich sein in Berlin und Brandenburg. «Zwischen tiefem Luftdruck über dem Nordostatlantik und einem Hoch über Nordosteuropa gelangt mit einer südöstlichen Strömung mäßig warme Luft nach Berlin und Brandenburg», sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Freitag.

Es soll trocken bleiben, tagsüber bei Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad am Freitag und Samstag. Am längsten soll die Sonne am Freitag zwischen der Niederlausitz und der Uckermark scheinen. Ab Sonntag wird das Wetter dann langsam herbstlicher: Über Brandenburg muss laut DWD mit dichten Wolken gerechnet werden, Montag könnte es regnen. Die Temperaturen tagsüber liegen dann nur noch bei 14 bis 17 Grad. Wegen des Tags der Deutschen Einheit am Dienstag, haben viele am Montag einen Brückentag eingeplant.

Letzte Änderung: Freitag, 29. September 2017 09:00 Uhr

Quelle: dpa

