Autofahrerin erfasst Radfahrer und verletzt ihn schwer

Eine Autofahrerin hat in Berlin-Schöneberg einen Radfahrer angefahren und schwer verletzt. Die 40-Jährige war am Donnerstagnachmittag mit ihrem Wagen am Innsbrucker Platz unterwegs und wollte auf die Stadtautobahn A100 abbiegen. Sie hatte beim Abbiegen trotz roter Ampel nicht angehalten und stieß mit dem 68 Jahre alten Radfahrer zusammen, der Grünlicht hatte. Der Mann wurde vom Rad geschleudert und prallte gegen die Windschutzscheibe des Wagens. Er erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Autobahnauffahrt wurde gesperrt.

Letzte Änderung: Freitag, 29. September 2017 08:40 Uhr

Quelle: dpa

