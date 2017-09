Maskierter Mann mit Schusswaffe überfällt Lokal

Ein maskierter Mann hat ein Lokal im Berliner Prenzlauer Berg überfallen, zwei Mitarbeiter bedroht und Geld erbeutet. Der Unbekannte bedrohte am Freitagmorgen in der Gaststätte in der Oderbruchstraße einen 34 Jahre alten Angestellten mit einer Schusswaffe. Kurz darauf kam ein zweiter Mitarbeiter dazu. Der Unbekannte zwang den 24-Jährigen, sich zu seinem Kollegen zu stellen. Der maskierte Mann konnte Geld erbeuten und floh unerkannt in Richtung Volkspark Prenzlauer Berg. Beide Lokal-Mitarbeiter blieben körperlich unverletzt. Der 34-jährige erlitt jedoch einen Schock und wurde von den Helfern der Feuerwehr versorgt.

Letzte Änderung: Freitag, 29. September 2017 08:30 Uhr

Quelle: dpa

