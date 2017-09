dpa

Berliner Ringbahn bis 30. Oktober unterbrochen

Die Ringstrecke der Berliner S-Bahn wird von heute an (Freitag) zwischen den Stationen Gesundbrunnen und Beusselstraße einen Monat lang unterbrochen. Grund für die Sperrung bis 30. Oktober sind Bauarbeiten für die künftige S-Bahn-Linie S21. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Diese soll die Ringbahn vom Jahr 2020 an von Norden her mit dem Hauptbahnhof verbinden. Von den Bahnhöfen Wedding und Westhafen werden Verbindungskurven gebaut.

Die Baustelle kann mit zahlreichen anderen S- und U-Bahnen umfahren werden. Die betroffene Gegend ist erreichbar mit den U-Bahnen U6 Wedding, U9 Westhafen, U7 Jungfernheide. Die Ringbahnlinien S41/S42 fahren in der Bauzeit auf dem Abschnitt Beusselstraße - Südkreuz - Ostkreuz - Gesundbrunnen.

Quelle: dpa

