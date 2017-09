Städte fordern Masterplan «Ausbau digitaler Bildung»

Die Rathauschefs aus den neuen Bundesländern wollen Bund und Länder beim Ausbau digitaler Medienkompetenz und bei der Kinderbetreuung stärker in die Pflicht nehmen - auch um mit anderen europäische Länder Schritt zu halten.

Bautzen (dpa/sn) - Deutschland hinkt bei der digitalen Bildung anderen europäischen Ländern weit hinterher. Zu diesem Schluss kamen die Rathauschefs bei der Oberbürgermeister-Konferenz Ost in Bautzen. Deshalb fordern die ostdeutschen Kommunen nun Bund und Länder auf, mit ihnen einen Masterplan «Ausbau digitaler Bildung« zu entwickeln. «Die entstandene Lücke müssen wir zügig durch bedarfsgerechte Investitionen in die Bildungsinfrastruktur und in die Fortbildung der Lehrer schließen», sagte der Oberbürgermeister von Frankfurt/Oder, Martin Wilke (parteilos).

Im Masterplan müssten Verantwortlichkeiten festgelegt und die Finanzierung geklärt werden, sagte Verena Göppert, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Städtetages. Neben einmaligen Anschaffungskosten müssten bei Investitionen in digitale Lehr- und Lernmedien sowie die Endgeräte und Netzinfrastruktur in den Schulgebäuden auch langfristige Aufwendungen für Betrieb, Wartung, und Erneuerung berücksichtigt werden. Außerdem sind Regelungen nötig, mit denen Lizenzgebühren niedrig gehalten werden können.

Darüber hinaus forderten die ostdeutschen Städte, dass Bund und Länder den Ausbau der Kinderbetreuung besser unterstützen müssten. Die Kommunen erwarteten, dass sich der Bund stärker als bisher nicht nur an den Investitionskosten, sondern auch an den laufenden Betriebskosten dauerhaft beteilige, sagte Göppert. Allein innerhalb eines Jahres bis März 2017 sei die Zahl der betreuten Kinder unter drei Jahren bundesweit um über 40 000 Kinder gestiegen. Auch für die steigenden qualitativen Anforderungen an die Erziehung erwarte man in der neuen Legislaturperiode einen finanziellen Nachschlag.