Oberbürgermeister-Konferenz Ost tagt in Bautzen

Oberbürgermeister ostdeutscher Städte kommen morgen zu ihrer Herbstkonferenz in Bautzen zusammen. Beratungsthemen sind die digitale Bildung in den Schulen sowie der Ausbau und die Qualität der Betreuung in Kindertagesstätten. Zu der Sitzung haben sich rund 20 Rathauschefs angekündigt, wie der Deutsche Städtetag mitteilte. Zur Oberbürgermeister-Konferenz Ost wird zweimal pro Jahr eingeladen, um über Themen von besonderer Bedeutung für die ostdeutschen Städte zu sprechen. Der Deutsche Städtetag ist einer von drei kommunalen Spitzenverbänden in Deutschland. Der 1905 in Köln gegründete Deutsche Städtetag nimmt Einfluss auf die Gesetzgebung und erarbeitet Konzepte für kommunalpolitische Herausforderungen.

Letzte Änderung: Freitag, 29. September 2017 00:20 Uhr

Quelle: dpa

